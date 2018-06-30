بدعوى معاداته للسامية .. الغارديان البريطانية ترفض نشر كاريكاتور عن استشهاد المسعفة رزان

منعت صحيفة “الغارديان” البريطانية نشر رسم “كاريكاتيري” ينتقد قتل قوات الاحتلال الصهيوني المسعفة رزان النجار خلال مسيرات العودة المتواصلة في قطاع غزة، وذلك بدعوى “معاداته للسامية”.

ويصور الرسم “تيريزا ماي” وهي تجلس مع “بنيامين نتنياهو” أمام موقد تحرق فيه الشهيدة رزان النجار.

بدوره نفى رسام الكاريكاتير “ستيف بيل” استخدام إسقاطات تتعلق بقضايا القتل الجماعي لليهود الأوروبيين.

ووصل الجدل حول الكاركتير إلى مجلس اللوردات البريطاني، وعلق عضو المجلس “توني غريفز” على هذا الإجراء قائلا: “قرار المنع غير ضروري وحان الوقت لأن نجد كلنا طرقا لجعل “إسرائيل” تحاسب على تصرفاتها بشكل أفضل”.