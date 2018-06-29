وسط مطالبات شعبية بالمصالحة ..الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف درعا ويقترب من تحرير معبر نصيب مع الاردن
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جرينتش+2 03:32
رغم تحالفهما ضد ايران ..إسرائيل تعارض حصول السعودية على الطاقة النووية

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