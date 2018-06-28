وسط مطالبات شعبية بالمصالحة ..الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف درعا ويقترب من تحرير معبر نصيب مع الاردن
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جرينتش+2 07:22
وسط مطالبات شعبية بالمصالحة ..الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف درعا ويقترب من تحرير معبر نصيب مع الاردن

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