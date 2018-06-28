مصطفى شعبان يرفض تقديم جزء ثان من مسلسل “أيوب”

رفض الفنان المصري مصطفى شعبان تقديم جزء ثان من مسلسل “أيوب”، الذي عُرض في رمضان الماضي، رغم النجاح الكبير الذي حققه العمل جماهيرياً ونقدياً.

وقال مصدر من داخل المسلسل، إن الجهة المنتجة لـ “أيوب” أبدت رغبتها في تقديم جزء ثانٍ، لكن شعبان والمؤلف محمد سيد بشير رفضا المقترح، لرغبتهما في التعاون في مسلسل جديد لعرضه في رمضان 2019، ولكنهما لم يستقرا على فكرته أو ملامحه العامة بعد.

وقد شارك في بطولة مسلسل “أيوب” آيتن عامر، ومحمد لطفي، ودياب، وهنا الزاهد، وزكي فطين عبدالوهاب، وميريهان حسين، وسلوي عثمان، وأحمد حلاوة، وهو من من إخراج أحمد صالح.