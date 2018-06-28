شريهان تعدد اسباب خسارة المنتخب المصري في المونديال ولكن

تعقيبا لها على خسارة المنتخب المصري امام نظيره السعودي امس 2-1 ضمن مباريات كاس العالم 2018 والمقامة حاليا في روسيا ، حرصت النجمة المصرية “شريهان” على إبداء رأيها في المنتخب وفي أسباب الخسارة ، من خلال تغريدة لها على صفحتها على “تويتر” .

وكتبت “شريهان” :”كوبر مدرب فاشل + حكم ألماني غير أمين + عدم تحضير وتجهيز الفريق المصري بدنياً وجسدياً ونفسياً = تساوي هذه النتيجة حرقة دم وكسرة قلب 100 مليون مواطن مصري للأسف ” .

هذا وقد أخطأت شريهان في جنسية حاكم المباراة، وعلق المنتج مدحت العدل مصححا لها : “الحكم كولومبي ياشيري اصل الفساد ” ، واعتذرت “شريهان لخطئها في جنسية الحكم وكتبت : “فعلاً .. إعتذرت وبعتذر لحضرتك تاني يا دكتور مدحت، من العصبية والآلم كتبت غلط وخليت الحكم ألماني بدل كولومبي!!! .. والحقيقة بعتذر كمان لألمانيا ” .

جدير بالذكر أن “شريهان” تستعد لتقديم 13 مسرحية، انتهت حتى الآن من تصوير واحدة منها فقط، لكنها مشغولة بالتحضير للمسرحيات المتبقية لها .