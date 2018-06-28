وسط مطالبات شعبية بالمصالحة ..الجيش السوري يوسع سيطرته في ريف درعا ويقترب من تحرير معبر نصيب مع الاردن
أهم العناوين
جرينتش+2 07:22
شريهان تعدد اسباب خسارة المنتخب المصري في المونديال ولكن

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني