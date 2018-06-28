بحماية قوات الدرك ..كهرباء الطفيلة تفصل التيار عن 100 مخالف ومدين

أكد المدير التنفيذي لشركة توزيع كهرباء محافظة الطفيلة المهندس عبد الحفيظ الخلفات أن الشركة استعانت بقوة أمنية من أفراد الدرك، لتنفيذ حملة فصل للتيار الكهربائي وتحصيل ذمم مالية على زهاء 100 مشترك من مختلف مناطق الطفيلة، يرفضون دفع ما استحق عليهم من فواتير متراكمة منذ سنوات، فضلا عن استجرار العديد منهم للتيار الكهربائي بطرق غير مشروعة.

وقال المهندس الخلفات، ان العشرات من الذين استهدفوا في حملة فصل التيار الكهربائي من قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، مستحق عليهم مبالغ مالية متراكمة تراوحت ما بين 1000 إلى 4000 دينار منذ عدة سنوات، وتم رفع قضايا بحقهم، وتم صدور طلبات تنفيذ وأحكام قضائية لصالح الشركة لكنهم يرفضون المبادرة لتسوية أوضاعهم، وقاموا باسترجاع التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة، والتلاعب بالعدادات وإيصال التيار الكهربائي مباشرة من الشبكة الرئيسية، بينما تشمل الحملة التي بوشر بتنفيذها جميع المشتركين الذين تزيد فواتيرهم عن ألف دينار.

وأوضح أن التعاون مع الجهات الأمنية لمرافقة الموظفين في الشركة يأتي ضمن اتفاقية تنفذ في جميع مواقع شركة توزيع الكهرباء، إذ جاء هذا الإجراء لمنع اصطدام واحتكاك الموظفين مع المواطنين المخالفين، والحيلولة دون تعرضهم للتهديد والتعدي من قبل بعض المشتركين أثناء قيامهم بواجبهم بفصل التيار الكهربائي أو التبليغ عن قيمة الفواتير المستحقة.

واضاف، ان الشركة استنفذت مع هؤلاء المشتركين المخالفين والذين من بينهم 60 مشتركا في الحسا وجرف الدراويش، ونحو 40 مشتركا من باقي مناطق الطفيلة من بين زهاء 26 ألف مشترك بالتيار الكهربائي من كافة مناطق المحافظة، جميع الوسائل والإجراءات والتسهيلات الميسرة للتعامل معهم دون استجابة، بل مقابل ذلك تعرض العاملون في الشركة للتعدي والتهديد.

وتعتبر هذه الشركة ملكا لمؤسسة الضمان الاجتماعي، ويقتضي الواجب الوطني تجاهها الالتزام والوفاء بتسديد ما يترتب على المشترك من مستحقات وذمم مالية لها، بغية إدامة خدمة التيار الكهربائي وتطوير قدرتها وكفاءتها لمواصلة تقديم خدماتها للمواطنين.