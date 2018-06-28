اول الرقص حنجلة ..محكمة تأمر باعتقال 12 شخصا لاتهامهم بإهانة أردوغان

أمرت محكمة تركية باعتقال 12 شخصا متهمين بإهانة الرئيس رجب طيب اردوغان خلال تجمع لمرشح المعارضة محرم اينجه قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد الماضي، بحسب ما افادت وسائل الإعلام الرسمية امس الاربعاء.

وهؤلاء الأشخاص الـ12 الذين تم وضعهم في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة متهمون بانهم اطلقوا في ازمير حيث حصل التجمع “إهانات بحق رئيس الدولة”. وكان اينجه قد حشد في هذه المنطقة الخميس عشرات الالاف من مؤيديه.

وافادت وكالة الأناضول الرسمية بأن صور الواقعة التي حدثت داخل مطعم في ازمير يُقدّم الكحول قد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الصور التي نشرتها مواقع الكترونية مقربة من الحكومة على نطاق واسع، اشخاصا جالسين على شرفة مطعم في الهواء الطلق يرددون اسم اردوغان على نحو مثير للسخرية.

والتجمع الذي حصل في ازمير كان احد ابرز تجمعات حملة اينجه الذي هُزم بمواجهة اردوغان من الدورة الاولى الاحد.

وتُعتبر ازمير معقل حزب الشعب الجمهوري (الاشتراكي الديموقراطي) برئاسة اينجه الذي حصل على 54 في المئة من اصوات الناخبين في هذه المنطقة.

وتمت محاكمة الاف الأشخاص في تركيا بتهمة إهانة اردوغان منذ توليه الرئاسة في العام 2014.