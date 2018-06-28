السلطات السعودية تعطي المرأة بيد وتأخذ منها باليد الاخرى

قالت الناشطة في حملة قيادة المرأة السعودية، منال الشريف، إن السلطات السعودية اعتقلت الناشطة في الحملة، هاتون الفاسي.

كما أكدت منظمة قسط الحقوقية الاعتقال، الذي يأتي بعد سجن عدد آخر من الناشطات السعوديات في مجال حقوق المرأة، أبرزهن لجين الهذلول، وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف.

وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن نساء السعودية الآن بإمكانهن قيادة السيارة، عدا النساء اللاتي تعتقلهن السلطات لأنهن طالبن بالسماح للمرأة بالقيادة، ويواجهن أحكاما بالسجن تصل إلى 20 عاما.

وأضافت المنظمة في بيان لها أن “قرار المملكة العربية السعودية بالسماح للمرأة بقيادة السيارة أمر يستحق الترحيب، ولكن يجب أن يتبع ذلك مزيداً من الإصلاحات في مجال حقوق المرأة”.

ولا تزال ثمانية من أبرز الناشطات في حقوق المرأة، من بينهن لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، معتقلات بسبب عملهن في مجال حقوق الإنسان، ويواجهن المحاكمة بتهم متعلقة بالإرهاب.

وقالت سماح حديد، مديرة الحملات ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: “بينما نحن نرحب بحقيقة أن المرأة يمكنها أخيراً قيادة السيارة، يجب ألا ننسى أن العديد من النساء لا يزلن وراء القضبان بسبب دفاعهن عن حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية”.