موقع اسرائيلي ينقل عن مسؤول أمريكي تخوفه من عواقب صفقة القرن على الاردن        

قال مسؤول في البيت الأبيض إن خطة السلام التي يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتطلب تنازلت من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تلك الخطة ستثير “اضطرابات” في الأردن، بحسب موقع “واللا” العبري.

ونقل الموقع عن المسؤول الأمريكي، قوله، مساء امس الثلاثاء، إن “خطة السلام التي يطرحها الرئيس ترامب، تتطلب تنازلات مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ومن كل الأطراف في المنطقة، حتى يكتب لها النجاح”.

وأضاف أن “خطة ترامب لن يتم الإعلان عنها إلا بعد التشاور مع الأطراف في المنطقة، ونحن نتوقع أن الكثير من الأطراف ربما ترفض أو تعقب على ما نقدمه، لكن التنازلات ضرورية من جميع الأطراف “.

وتوقع أن “خطة ترامب ستثير اضطرابات في المملكة الأردنية”، مشددًا على أن “الحكومة الأردنية طرف رئيس في المنطقة، وتحمل النوايا الحسنة تجاه الشعب الفلسطيني “.

وحول تصريحات أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، التي قال فيها إن واشنطن تسعى لتدمير السلطة الفلسطينية، قال المسؤول الأمريكي إن “اتهامات عريقات غير صحيحة، والسلطة غير متفاعلة مع أي طرح أمريكي على الإطلاق”.

وتشهد هذه الأيام حراكًا دبلوماسيًا غير مسبوق، في إطار محاولة واشنطن لتنفيذ خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وإنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في ظل رفض رسمي فلسطيني لأي تدخل أمريكي في أي مفاوضات مقبلة، عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.