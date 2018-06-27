مصادرة ممتلكات لرئيس الوزراء الماليزي السابق بقيمة 250 مليون دولار

قالت الشرطة الماليزية، اليوم الأربعاء، إنها داهمت مقرات تابعة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وصادرت ممتلكات تتراوح قيمتها الإجمالية بين 900 مليون رنجيت و 1.1 مليار رنجيت، أي ما يعادل نحو 250 مليون دولار أمريكي.

وتتعلق المداهمات بالتحقيقات في الفضيحة الخاصة بصندوق (1.إم.دي.بي) الذي تديره الدولة، حسبما ذكرت رويترز.

وقال رئيس إدارة الجريمة التجارية في الشرطة الماليزية، عمار سينغ، إنه تمت مصادرة 1200 قطعة من الجواهر من المباني الست التي جرت مداهمتها.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة 440 مليون رنجيت بدون المصنعية. وقال سينغ إن قيمة سعر التجزئة لهذه المواد قد يتراوح من 660 مليون إلى 880 مليون رنجيت، فيما أكدت الشرطة مصادرة 567 حقيبة يد تصل قيمتها إلى 51.3 مليون رنجيت.

يذكر أن رئيس الوزراء الماليزي الحالي مهاتير محمد، كان قد قال الأسبوع الماضي إن بلاده تبحث توجيه عدة اتهامات لنجيب عبد الرزاق من بينها الاختلاس واستخدام أموال حكومية للرشوة وذلك في أعقاب تحقيق بشأن أموال يزعم نهبها من صندوق (1.إم.دي.بي).