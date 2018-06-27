الجيش السوري يحطم الخطوط الدفاعية لجبهة النصرة في ريف درعا ويضعها بين خيار الانتحار او الانهيار      
أهم العناوين
جرينتش+2 09:30
محمد عبده مطرب ومرشد يناشد رجال السعودية مراعاة النساء السائقات         

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني