محمد عبده مطرب ومرشد يناشد رجال السعودية مراعاة النساء السائقات         

وجه المطرب السعودي محمد عبده، رسالة مصورة عبر مقطع فيديو وجهه لجميع السعوديين، وذلك بمناسبة السماح للنساء بقيادة السيارات لأول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية، يوم الأحد الماضي.

وقال «عبده» في فيديو شاركه عبر حسابه على «سناب شات»: «رفقا بالقوارير، كونوا قدوة لهن على الطريق»، وتابع: «امنحوهن الثقة والأمان لمساعدتهن على التمكن من القيادة والأولوية في السير، تعطوا الأولوية لهم، وتخليكم حريصين على سلامتهم وأنا على ثقة بأن الكل سيلتزم بهذا الأمر وهذه النصيحة».

جدير بالذكر أن محمد عبده وجه رسالة لجمهوره، في شهر نيسان الماضي، قبل تطبيق قانون قيادة المرأة السعودية للسيارة، مطالبا فيها بالالتزام بالآداب العامة تجاه قضية قيادة السعوديات.

ووجه «عبده» في رسالة مصورة بالصوت والصورة، قام بمشاركتها عبر حساب على «تويتر» مخصص لمتابعة أخباره، جمهوره من الشباب على وجه الخصوص، بتحري اللياقة والأسلوب الراقي في التعامل مع قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة.