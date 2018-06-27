قائمة واسعة من التنقلات والتعيينات بين كبار ضباط الامن العام

قرر مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود اجراء تنقلات وتعيينات بين عدد من ضباط الامن.

وشملت التنقلات العميد الركن محمد عبدالحميد عوده/ديوان الأمن العام مساعداً للأمن الجنائي، العميــــــد عبيدالله عبدربه عبيدالله ديوان الأمن العام/ مساعداً للعمليـات، العميــــــــد سمير صابر حسين ديوان الأمن العام/ مساعداً لشؤون المرور، والعميد وائل محمد “عودة الله”/قائدا لأمن إقليم الشمال، العميد زياد محمد محمود/ مديرا لإدارة السير، العميد تيسير يوسف عبدالله/ مديرا لإدارة العلاقات العامة والإعلام، العميد فخري عبدالكريم ابراهيم/ قائدا لأمن إقليم الجنوب، العميد خالد جميل غمار/ قائدا لأمن إقليم الوسط، والعميد طارق عبدالمحسن عوده / قائدا لأمن إقليم العاصمة.

كما شملت العميد امجد هاني عبدالرحمن/مديرا لمديرية شرطة إربد، العميد عمر سلامة دخل الله/مديرا لإدارة الرقابه والتقييم، العميد ايمن تركي مصطفى/مديرا لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، العميد حسن علي محمد/ مديرا لإدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العميد عمار محمد علي/مديرا لمديرية شرطة وسط عمان، العميد سامي عسكر محمد/قائدا لشرطة البادية الملكية، عمر فهاد عايد/مديرا لمديرية شرطة الكرك، العميد رامي عبدالرحيم توفيق/مديرا لإدارة العمليات والسيطرة، العميد امجد سعود قطيفان/مديرا لمديرية شرطة غرب معان، العميد ناهض علي باير/مديرا لإدارة البحث الجنائي، العميد مخلد ابراهيم عايد/مديرا لإدارة الملكية لحماية البيئة/ العميد سالم احمد سلامه/ مديرا لمديرية شرطة الطفيلة، العميد سامي وراد خطار/مديرا لمديرية شرطة الزرقاء.

وتضمنت التنقلات ايضا العقيد خالد سلامة سليمان/مديرا لمديرية شرطة العقبة، العقيد محمد حمدي محمد القائمة المؤقتة / ويُلحق بمديرية شؤون اللاجئين السورييـــــن، العقيد محمد نايف محمود/مديرا لإدارة الدوريات الخارجية، العقيد خضر محمد ابراهيم/مديرا لإدارة الإقامة والحدود، العقيد تامر سليم ذياب/ مديرا لإدارة الشرطة السياحية، العقيد محمد محمود محمد/ مديرا لإدارة المختبرات والأدله الجرمية، العقيد مروان زهير عبدالكريم/مديرا لإدارة التنفيذ القضائي، العقيد غازي محمد كساب/مديرا لمديرية شرطة غرب البلقاء، العقيد محمود سليمان جبريل/ مديراً بالوكالة لمديرية شرطة شمال عمان، العقيد ركن راكان محمد محسن/ قائداً بالوكالة للمركز الأردني الدولي لتدريب الشرطة، العقيد طلال طايل عبدالرزاق/مديرا لإدارة شرطة الأحداث، العقيد علي عبدالمحسن زامل/مديرا لإدارة الدعم اللوجستي.

وشملت العقيد عبدالرحمن عبدالحفيظ عبدالرحمن/مديرا لإدارة المعلومات الجنائية، العقيد علاء حسن سليمان/ مديراً بالإنابة لإدارة الموارد البشرية، العقيد عادل عليان عقلة/ مديراً بالإنابة لمديرية شرطة النجده، العقيد سامر شفيق خليف/ مديراً بالإنابة لإدارة الإفتاء والإرشاد الديني، والعقيد خالدة خلف حنا/مديرا بالإنابة لإدارة الشرطة النسائية.