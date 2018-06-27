غادة عبد الرازق تعلن انها بلغت قمة النجاح الفني.. ولا مزيد    

الجيش السوري يحطم الخطوط الدفاعية لجبهة النصرة في ريف درعا ويضعها بين خيار الانتحار او الانهيار      
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