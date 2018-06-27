غادة عبد الرازق تعلن انها بلغت قمة النجاح الفني.. ولا مزيد    

قدمت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق الكثير والكثير من الأعمال الدرامية في التليفزيون حتى صارت من النجوم الأساسيين في موسم الدراما العربية وهو شهر رمضان، وتجاوزت النجمة غادة عبد الرازق الـ 25 مسلسل بقليل بداية من أول أعمالها في التليفزيون وهو مسلسل ” اللص الذي أحبه ” عام 1997 وحتى مسلسلها الأخير ” ضد مجهول ” .

وقالت النجمة غادة عبد الرازق في تصريحات صحفية : ان أهم 5 مسلسلات قدمتها في مسيرتها هي ” الباطنية ” و” زهرة وأزواجها الخمسة ” و” مع سبق الاصرار ” و” حكاية حياة ” و” ضد مجهول ” .

وأضافت عبد الرازق تقول : بالمناسبة نجاحي في أي عمل يصعب علي النجاح في العمل القادم وهذا ما فعلته في مسلسلي ” مع سبق الأصرار ” و” حكاية حياة ” فقد وصلت ” للسقف ” كما يقال ولذلك قدمت بعدهما ثلاثة اعمال ولم اتمكن من تعدية ” السقف ” .