الملكية الاردنية تحظر نقل السكر والقهوة والبهارات في مقصورات الركاب المتوجهين لامريكا

أصدرت سلطات النقل الأميركية تعليمات جديدة لجميع شركات الطيران العالمية التي تشغل رحلات جوية إلى الولايات المتحدة الأميركية بينها رحلات الملكية الاردنية، تتعلق بحمل المساحيق الجافة مع المسافرين على متن الطائرات، حيث ستخضع هذه المساحيق لإجراءات فحص أمني مشددة في حال تجاوز وزنها 350 غراماً.

وتتضمن الإجراءات الجديدة حظر نقل المساحيق الجافة بهذا الوزن أو أكثر في مقصورات الركاب اعتباراً من تاريخ 30/6/2018، ويطال القرار جميع الرحلات الجوية المغادرة إلى الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك رحلات الملكية الأردنية التي تنطلق من مطار الملكة علياء الدولي إلى نيويورك وشيكاغو وديترويت، والمغادرين أيضاً إلى مدينة مونتريال الكندية باعتبارها مرتبطة مع ديترويت في نفس الرحلة، فيما لن تطبق هذه الإجراءات على المسافرين القادمين من الولايات المتحدة الأميركية أو على مسافري الرحلات الداخلية بين المطارات الأميركية.

ومن الأمثلة على المساحيق أو أنواع البودرة التي يشملها الحظر: الدقيق، السكر، القهوة المطحونة، البهارات بأنواعها، الحليب الجاف، مستحضرات التجميل الجافة وغيرها، لكن الإجراءات الأميركية استثنت من ذلك حليب الأطفال ومساحيق الأدوية اللازمة لاستخدام بعض المسافرين أثناء الرحلات الجوية.

ودعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية مسافريها المغادرين إلى الولايات المتحدة إلى ضرورة التقيد بهذه التعليمات ووضع المساحيق الجافة من الأصناف والأوزان المشمولة بالمنع في الحقائب التي يتم تحميلها في مخزن الطائرة وليس في الحقائب الصغيرة التي ترافقهم الى مقصورة الركاب وذلك لتسهيل إجراءات سفرهم وعدم اضطرارهم للتخلص من مثل هذه المواد قبل الصعود إلى الطائرة.