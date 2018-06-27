الاحزاب المنشقة عن الاخوان المسلمين تعتزم الدخول في ائتلاف وطني برئاسة ارحيل غرايبة

تجري أربعة أحزاب أردنية لقاءات مكثفة، من أجل تشكيل ائتلاف وطني، يضم أربعة أحزب هي: حزب المؤتمر الوطني “زمزم”، حزب “الوسط” الإسلامي، الحزب “الوطني الدستوري”، حزب “الشورى” الإسلامي.

وعلمت “قدس برس” من مصدر مطلع، أن هناك توجهاً للإعلان عن الأمين العام لحزب “زمزم” الدكتور ارحيل غرايبة رئيساً للائتلاف، والدكتور أحمد الشناق أمين عام الحزب “الوطني الدستوري” ناطقاً باسمه.

وأضاف المصدر، الذي طلب من “قدس برس” عدم ذكر اسمه، أن هذا التشكيل يحظى بدعم الجهات الرسمية الأردنية، التي ترى ضروة إنشاء كيان قوي ومتماسك، لمواجهة حزب جبهة العمل الإسلامي، الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذي ما يزال الحزب الأقوى والأكبر والأكثر حضوراً.

وقال المصدر، إن هناك محاولات جارية لضم حزب “الشراكة والإنقاذ” الذي يضم شخصيات “إخوانية” بارزة وسابقة، كالمراقب العام الأسبق سالم الفلاحات، وحسان ذنبيات، وأحمد الكفاوين.

يشار إلى أن الائتلاف المرتقب، يضم حتى اللحظة ثلاثة أحزاب ذات صبغة إسلامية، وهي “زمزم” و “الوسط” و”الشورى” أما الحزب “الوطني الدستوري” فهو حزب محسوب على النظام كان قد تم تأسيسه على يد المهندس عبدالهادي المجالي.