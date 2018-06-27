 اخماد حريق مصنع كرتون في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية

اخمدت كوادر الإطفاء في دفاع مدني شرق عمان وبإسناد من دفاع مدني إقليم الوسط اليوم حريقا شب في مصنع كرتون يتكون من ثلاثة هناجر ويحتوي على ماكينات ورقية وخطوط إنتاج ومواد خام تدخل في الصناعات الورقية في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب.

وقالت إدارة الإعلام ان مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى عبد ربه البزايعة اشرف على عمليات مكافحة الحريق الذي شاركت في اخماده العشرات من آليات الدفاع المدني العملياتية وعدد كبير من الكوادر البشرية، ولم ينتج عنه أي إصابات بالأرواح .

واكدت إدارة الإعلام ان التشاركية الفاعلة بين جميع الأجهزة المختصة من القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك وأمانة عمان وشركة الكهرباء كان لها الدور الفاعل في السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى المصانع المجاورة .

وتم تشكيل لجنة من الجهات المعنية للوقوف على الأسباب التي أدت إلى نشوب الحريق .