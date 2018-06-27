الجيش السوري يحطم الخطوط الدفاعية لجبهة النصرة في ريف درعا ويضعها بين خيار الانتحار او الانهيار      
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جرينتش+2 09:31
احكام قاسية على قادة الحراك المغربي الذي اندلع احتجاجاً على الاوضاع المعاشية

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