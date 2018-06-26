مديرية الدفاع المدني تحذر من تسلل الافاعي والعقارب الى المنازل بمنطقة الطفيلة

حذرت مديرية الدفاع المدني في الطفيلة المواطنين من تسلل الأفاعي والعقارب إلى المناطق السكنية والحدائق المنزلية، وكذلك الأشجار العالية بحثا عن البرودة والرطوبة، وفرارا من سخونة التربة ولاسيما في فصل الصيف.

ودعا مدير مديرية الدفاع المدني في الطفيلة المقدم أسامة الكسراوي المواطنين بقصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا إلى اخذ الحيطة والحذر، والإبلاغ فورا عن أية زواحف أو أفاع تتواجد في محيط منازلهم حفاظا على حياتهم.

وأضاف أن مراكز المديرية المنتشرة في مختلف مناطق الطفيلة على جاهزية تامة للتعامل مع أي زواحف أو أفاع تتواجد بالمناطق السكنية، إذ تم منذ بداية الصيف الحالي التعامل مع سبع حالات لأفاع سامة تواجدت بمنازل المواطنين ، فضلا عن إسعاف وإنقاذ نحو ست حالات تعرضت للدغ من أفاع وعقارب .

ولفت المقدم الكسراوي الى أن بعض الأفاعي التي تم التقاطها في منازل المواطنين والمناطق السكنية سامة وخطرة، وينصح بعدم الاقتراب منها في حالة وجودها أو مشاهدتها، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ فورا عن وجودها حيث هناك كفاءة من قبل طواقم الدفاع المدني للتعامل معها.

كما شكا مواطنون من مختلف مناطق الطفيلة من انتشار واضح للأفاعي والعقارب والحشرات الضارة منذ بداية الصيف الحالي، لا سيما في المناطق التي تضم تجمعات لمنازل قديمة وأماكن تراكم النفايات والحجارة والمناطق الزراعية ذات الأشجار المتشابكة .

وطالبوا بلديات منطقة الطفيلة بتنفيذ حملات لمكافحة الزواحف والحشرات الضارة فضلا عن العمل لإزالة أكوام الطمم وبقايا المنازل الطينية القديمة الواقعة بين التجمعات السكنية التي تعتبر أماكن لتكاثر هذه الزواحف، ولاسيما مناطق صنفحة وأحياء البحرات والقطيفات وبصيرا وغيرها من المناطق.