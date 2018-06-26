قتلى عمليات التدريب من الجنود الامريكان اكثر من قتلاهم في ميادين القتال

كشفت صحيفة “ميليتاري تايمز” الامريكية المتخصصة بالشؤون العسكرية، امس الاثنين، أن الجيش الامريكي يخسر اثناء التدريبات من الجنود عددا اكبر مما هو عليه في ميادين القتال خلال السنوات القليلة الماضية .

وذكر التقرير ، انه “وطبقا للاحصاءات المذكورة في قانون الانفاق العسكري العام في الولايات المتحدة هذا العام قتل ما لا يقل عن 80 فردا من عناصر الخدمة العسكرية في حوادث تدريب مقارنة بـ 21 عنصرا عسكريا قتلوا في ميادين القتال”.

وقال رئيس لجنة الخدمات المسلحة في الكونغرس السيناتور ماك ثورنبيري إن “هذا هو الاتجاه السائد في الوفيات منذ عام 2015 “.

واضاف ثورنبيري، أن ” الحوادث غير القتالية بين عامي 2015 و 2017 أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 185 من أفراد الخدمة بالمقارنة مع 44 من الأفراد العسكريين الذين قُتلوا في الخطوط الأمامية، وقد نجمت نسبة كبيرة من الوفيات عن الحوادث الجوية، وهي مشكلة خطيرة واجهها الجيش الأمريكي في السنوات القليلة الماضية”.

وتابع التقرير أنه ” وطبقا للبحث الذي اجرته الصحيفة فقد قتل 133 جنديا امريكيا في حوادث جوية بين عامي 2013 الى 2017وبالمقارنة ، أظهر تقرير آذار لعام 2018 الصادر عن وزارة الدفاع البريطانية أن 141 من أفراد القوات المسلحة البريطانية فقط قُتلوا أثناء التدريب من كانون الثاني عام 2000 حتى شباط من عام 2018 “.