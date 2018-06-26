حلقة جديدة في مسلسل الاعتقالات السعودية لكبار المثقفين ورجال الاعمال

أكدت “منظمة القسط” المختصة بدعم حقوق الإنسان في السعودية، استمرار حملة اعتقالات تشنها سلطات المملكة بحق ناشطين وأدباء ورجال أعمال.

وقال المنظمة الحقوقية في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “الاعتقالات شملت عضو جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم) عمر السعيد الذي أفرج عنه في كانون اول 2015، ليعود كل أعضاء “حسم” للسجون”.

وبحسب المنظمة، فقد شملت الاعتقالات الشاعر علي عبار الشمري على خلفية قصيدة كتبها بسبب قضية مالية مع النظام.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال تم اعتقالهم في مدن مختلفة، أغلبهم من تجار العقارات في مكة المكرمة.