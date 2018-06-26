حفل زفاف عمرو دياب ودينا الشربيني قد يجري اليوم في جزيرة يونانية

لا يزال خبر زفاف النجم المصري عمرو دياب والممثلة دينا الشربيني يستحوذ على اهتمام الصحافة المصرية والعربية، والوسط الفنّي بأكمله.

وفي حين لم يؤكد الطرفان حتى اللحظة الخبر، أو ينفياه، بل يتكتّمتان على الموضوع بشكلٍ مقصود – رغم ظهورهما سوياً في أكثر من مناسبة خاصة وعامة، في الأسابيع الماضية – إلا أنه بات معروفاً حتى اليوم أن حفل الزفاف سيتمّ في جزيرة ميكونوس اليونانية، حيث يُحيي عمرو اليوم الثلاثاء حفلاً غنائياً فيها.

وكانت أشارت بعض المعلومات إلى أن دينا اختارت الجزيرة اليونانية، لأنها المكان الأول الذي جمعها بعمرو دياب، متساءلين إن كان الزواج سيتمّ بعد حفلة اليوم، لا سيما وأن مصادر مقرّبة كانت أعلنت في أكثر من مناسبة أن الزواج من المتوقّع أن يتمّ بعد عيد الفطر بأسابيع قليلة.

جديدُ تفاصيل حفل الزفاف، الذي من المفترض أن يكون سرّياً، أن شيرين رضا – الزوجة الأولى لعمرو دياب – هي من يتولّى توزيع بطاقات الدعوة للحفل؛ وكانت ذكرت بعض المصادر أنها، أي شيرين، رافقت دينا لاختيار فستان الزفاف.

وفي الإطار نفسه، أشارت مصادر أخرى إلى أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة – الزوج السابق لهيفا وهبي – والمعروف بأن علاقة صداقة تجمعه بعمرو، يهتمّ بتفاصيل حجوزات للمدعوّين ومصاريف سفرهم وإقامتهم في الجزيرة اليونانية.

اللافت في الموضوع أن علاقة جيّدة ووطيدة تربط الشربيني بالزوجة السابقة لعمرو دياب وابنتهما نور.

وبحسب هذه المعلومات التي تصدر عن مصادر مقرّبة من الزوجين، فيمكننا إطلاق لقب « عرّابة الزواج » على شيرين رضا، التي سبق وأعلنت في أكثر من إطلالةٍ تلفزيونية أن علاقة جيّدة تجمعها بعمرو، وأن قرار زواجهما كان غلطة مشتركة.