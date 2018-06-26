اين انت ابا خالد .. جربوع اماراتي يتطاول على مصر العظيمة ويصف رئيسها السيسي بـ “المتسول عند اقدام حكام الخليج”

أكد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصبح متسولا تحت أقدام حكام دول الخليج العربي.

وقال عبدالله في مقابلة مع مجلة «إيكونوميست» البريطانية: «يعيش العالم العربي لحظة الخليج، حيث انتقلت ممالك النفط في الخليج العربي إلى مركز العالم العربي».

وأشار عبدالله إلى التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه في عام 2015، الذي وصف فيه «السيسي» ومستشاروه الخليج بأنها مجرد «أنصاف دول» لديها من المال الذي يعاملونه «مثل الأرز».

وقال إنه «على الرغم من ازدرائه (أي السيسي) للخليج، أصبح حاكم مصر متسولا عند أقدام الملوك والأمراء وسلاطين الخليج».

وقبل عامين، كشف تسريب منسوب لـ«السيسي» حوارا دار بينه وبين مدير مكتبه عباس كامل وعضو المجلس العسكري محمود حجازي، قبل أيام من ترشحه لرئاسة الجمهورية، إذ وصف الحوار دول الخليج بأنها أنصاف دول تمتلك مبالغ ضخمة.

وقال عبدالله: «لم يحدث من قبل أن مارست دول الخليج مثل هذه السلطة».

ونقلت المجلة عن عبدالله قوله: «أصغر دول الخليج لديها تأثير أكبر من الدولة العربية الأكبر».

وأضاف: «الكثير من معاقل القوى العربية القديمة قد أطيح بها؛ فالقاهرة راكدة بعد انتفاضة عام 2011 التي طردت رجل مصر القوي، حسني مبارك، وانقلاب عام 2013 الذي جلب آخر وهو السيسي إلى السلطة».

وتابع: «دمشق تتصارع مع الحرب الأهلية السورية المرعبة، وبغداد تتعافى فقط من خلافة الصراعات في العراق، وبيروت لم تسترد مكانها بعد الحرب الأهلية اللبنانية بين 1975 و1990».

يشار إلى أن مصر السيسي قد حصلت بعد خلع الرئيس الاخواني محمد مرسي في 3 تموز 2013 على دعم خليجي وصل إلى 15.9 مليارات دولار، فى هيئة قروض ومنح وودائع، منها 6.9 مليارات دولار من الإمارات، و5 مليارات من السعودية.