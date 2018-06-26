الجيش السوري يطهر بلدة بصر الحرير مقر جبهة النصرة في ريف درعا الشرقي

أفادت مراسلة فضائية “RT” الروسية بأن وحدات من الجيش السوري تمكنت من استعادة السيطرة على بلدة بصر الحرير بريف درعا الشرقي وحررتها من مسلحي “النصرة” الإرهابي ويقطع بذلك إمدادات المسلحين بين ريفي درعا.

وقالت المراسلة : إن “الجيش تمكن إثر معارك استمرت طوال الليل من السيطرة فجر اليوم بشكل كامل على بلدة بصر الحرير التي تعد أحد المعاقل الرئيسية لمسلحي “جبهة النصرة” في ريف درعا الشرقي .. وتقوم الوحدات حاليا بتمشيط هذه المنطقة، وتم العثور على مستودعات كبيرة من الأسلحة والذخائر.. وتحاول وحدات الجيش التقدم في منطقة إزرع، للالتقاء مع وحدات الجيش المتواجدة في الجانب الآخر من منطقة إزرع وبالتالي تطويق المسلحين المتواجدين فيها”.

وبحسب المراسلة تكمن الأهمية الاستراتيجية لسيطرة الجيش على بلدة “بصر الحرير” بأنها تمكنت من فصل الريف الشرقي الشمالي لدرعا عن ريفه الجنوبي الشرقي وقطعت بذلك طرق إمدادات المسلحين بين الريفين.

وكانت صحيفة “الوطن” السورية نقلت عن مصدر عسكري، أن الجيش تمكن من استعادة السيطرة على كامل منطقة “اللجاة” بريف درعا الشرقي، تزامنا مع بدء وحدات منه باقتحام بلدتي ناحتة ومليحة شرقية وسط انهيار تام في صفوف مسلحي النصرة.

وأفادت مصادر محلية لـ”الوطن”، بأن أعدادا كبيرة من المسلحين ترغب بالانضمام إلى صفوف الجيش، في حين أفادت معلومات للصحيفة بأن الجيش يرحب بذلك لكنه يتوخى الحذر كون هؤلاء كانوا يهددون سابقا بأنهم سيقاتلون حتى الرمق الأخير، وبالتالي فإن مواقفهم تتبدل بين الحين والآخر.