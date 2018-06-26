اين انت ابا خالد .. جربوع اماراتي يتطاول على مصر العظيمة ويصف رئيسها السيسي بـ "المتسول عند اقدام حكام الخليج"
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اصدار جديد .. معجم شعراء الأردن

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