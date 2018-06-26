اصدار جديد .. معجم شعراء الأردن

نظمت مديرية ثقافة الزرقاء مساء أمس في مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي بمدينة الزرقاء حفل إشهار كتاب “معجم شعراء الأردن” للناقد محمد المشايخ، الصادر اخيرا في عمان، بحضور مدير ثقافة الزرقاء الدكتور منصور الزيود وجمع من الكتاب والشعراء والمهتمين .

وقد أكد الدكتور الزيود أهمية دور النخب الثقافية في إدارة المشهد الثقافي، لتصبح المرجع للهيئات والشخصيات الثقافية، مبرزا دور المعجم في الحراك الثقافي في المحافظة، وفي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحدث الزيود عن دور مشروع اللامركزية “مجلس المحافظة” بالاهتمام بالقطاع الثقافي في محافظة الزرقاء، وتخصيصها جملة من المشروعات الثقافية للعام المقبل 2019.

وبيّن الناقد المشايخ ان المعجم احتوى على سيرة موجزة لحوالي 750 شاعرا أردنيا، رُتبت حسب الأحرف الهجائية، كما تضمن أسماء نحو 400 شاعر أصدروا دواوين شعرية، وقرابة ألف شاعر ممن ترددت اسماؤهم على مواقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك ” وفي المواقع الاخبارية والصحف والهيئات الثقافية .

وتابع قائلا : ان المعجم يُظهر حصول معظم الشعراء على الدرجة الجامعية الأولى، وحصول عدد لا بأس به منهم على درجة الماجستير والدكتوراه، واكتواء عدد من شعراء المملكة، بنار الغربة، مشيرا الى ان دواوين وقصائد كثيرة أبدعها شعراء الأردن، تـُرجمت إلى عدد من اللغات العالمية، وأن كثيرين من شعراء الأردن، فازوا بجوائز عالمية وعربية عدا عن المحلية، كما أن عددا من الجامعات المحلية والعربية، تـُدرّس في مناهجها قصائد لشعراء أردنيين.

وقال “إن محافظة الزرقاء أنجبت مئة شاعر أصدروا 600 ديوان شعري أثروا بها المكتبة الشعرية العالمية ” .

وقرأ عدد من الشعراء بعضا من قصائدهم الجديدة وهم الشعراء: ختام القلاب، رضوان الزواهرة، سليم صباح، سناء وادي الرمحي، عطالله ابو زياد، محمد ذيب سليمان، ومأمون حسن السعد.