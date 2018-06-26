استطلاع حديث يكشف ان ثلاثة ارباع الامريكيين لا يعتبرون ترامب جديراً بالثقة

كشف تقرير لمجلة “فورين افير” الامريكية في استطلاعات للرأي العام داخل الولايات المتحدة الى ان ما بين ثلثين الى ثلاثة ارباع الامريكيين لا يجدون الرئيس الامريكي دونالد ترامب جديرا بالثقة .

وذكر التقرير أن “الصورة العالمية لترامب ليست ايضا في حال افضل حيث يقول معظم مواطني حلفاء الولايات المتحدة التقليديين مثل أستراليا وفرنسا وألمانيا واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة ، إنهم لا يثقون بالرئيس الأمريكي”.

واضاف أن “كل ذلك يعني ان ترامب يعاني من فجوة في المصداقية ، وهو امر ليس بالمفاجئ فقد كتبت صحيفة نيويورك تايمز في مقال سابق لها إن ترامب كان يقول شيئا ما غير صحيح طوال فترة الاربعين يوما الاولى من رئاسته ، حتى ان تصرفاته كانت تتحدث بشكل اعلى من كلامه”.

وتابع أن “ترامب كان متقلبا في مواقفه السياسية ، وقوض بشكل علني جهود أعضاء من إدارته ، وتراجع عن الاتفاقيات الدبلوماسية ، بما في ذلك اتفاق باريس بشأن المناخ والاتفاق النووي مع ايران”.

واشار التقرير الى أن “مصداقية الولايات المتحدة في الداخل والخارج قد تقوضت بسبب سلوك ترامب، حيث من المتوقع ان يتردد حلفاء الولايات المتحدة بالوثوق في الوعود الامريكية، فيما ستفقد تهديدات الولايات المتحدة مصداقيتها ، مما سيزيد من مخاطر سوء التقدير القاتل وهو ما سيدفع الولايات المتحدة لاتخاذ اجراءات اكثر كلفة واكثر تطرفا”.