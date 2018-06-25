وزير الداخلية يجري تشكيلات واسعة بين الحكام الاداريين بكل المحافظات

قرر وزير الداخلية سمير المبيضين اجراء عدد من التشكيلات الادارية في الوزارة شملت تعيين ونقل متصرفين ومدراء أقضية من ابناء وزارة الداخلية.

وشملت التشكيلات نقل نائب محافظ الزرقاء ومتصرف لواء القصبة عدنان العتوم نائباً لمحافظ المفرق ومتصرفاً للواء قصبة المفرق ونقل نائب محافظ معان ومتصرف لواء القصبة بلال النسور نائباً لمحافظ الزرقاء ومتصرفاً للواء قصبة الزرقاء ونقل متصرف لواء البادية الشمالية محمد الحراحشه نائباً لمحافظ العقبه ومتصرفاً للواء قصبة العقبه ونقل مساعد محافظ عجلون محمد الحمدان نائباً لمحافظ عجلون ومتصرفاً للواء قصبة عجلون ونقل متصرف لواء البتراء بدر ابو تايه نائباً لمحافظ معان ومتصرفاً للواء قصبة معان ونقل نائب محافظ المفرق ومتصرف لواء القصبه غالب السليمات مساعداً لمدير مديرية حقوق الانسان / مركز الوزارة ونقل مساعد محافظ اربد المتصرف مخلد الفواز مساعداً لمحافظ عجلون ونقل مساعد محافظ عجلون المتصرف مخلد الغثيان متصرفاً للواء الحسا / محافظة الطفيلة.

كما شملت نقل مساعد محافظ الزرقاء المتصرف حسن العدوان مساعداً لمحافظ البلقاء ونقل متصرف لواء الحسا عبدالله الكساسبة مساعداً لمحافظ الطفيلة ونقل مساعد محافظ اربد المتصرف عمر القضاة مساعداً لمحافظ جرش ونقل متصرف لواء القطرانة منور الغاطي مساعداً لمحافظ المفرق وتعيين المتصرف فلاح الجبور مساعداً لمدير مديرية السلامه العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة.

وشملت تعيين المتصرف سلطان الماضي متصرفاً للواء البتراء / محافظة معان وتعيين المتصرف ماهر اخو ارشيدة مساعداً لمحافظ الكرك وتعيين المتصرف موسى العبداللات مساعداً لمحافظ اربد وتعيين المتصرف اياد صويص مساعداً لمدير مديرية الشؤون الادارية والموارد البشرية وتطوير الاداء / مركز الوزارة وتعيين المتصرف احمد السحيم متصرفاً للواء البادية الشمالية / محافظة المفرق وتعيين المتصرف خالد الجعافرة مساعداً لمحافظ الطفيلة وتعيين المتصرف احمد الزهير متصرفاً للواء القطرانة / محافظة الكرك وتعيين المتصرف اسامة بيوك مساعداً لمحافظ اربد وتعيين المتصرف عبدربه العساف مسؤولاً عن ملف مجلس وزراء الداخلية العرب / مركز الوزارة وتعيين المتصرف جهاد المحاسيس مساعداً لمحافظ الكرك وتعيين المتصرف نزار الحجايا مساعداً لمحافظ عجلون .

كما شملت نقل مساعد متصرف لواء بني عبيد مدير القضاء علي العيسى مساعداً لمتصرف لواء كفرنجة / محافظة عجلون ونقل مدير قضاء وادي عربه عصمت القرالة مديراً لقضاء غور المزرعة / محافظة الكرك ونقل مدير قضاء الجفر خالد المزايدة مديراً لقضاء وادي عربه/ محافظة العقبه ونقل مدير قضاء المنشية منصور العلاوين مساعداً لمتصرف لواء عين الباشا / محافظة البلقاء ونقل مساعد متصرف لواء قصبة الزرقاء مدير القضاء محمد الشبلي مديراً لقضاء صخرة / محافظة عجلون ونقل مساعد متصرف لواء الموقر طاهر الشمايلة الى مركز محافظة العاصمة ونقل مساعد متصرف لواء الكوره مدير القضاء فيصل العتوم مديراً لقضاء ام القطين / محافظة المفرق ونقل مدير قضاء ام القطين علي الحوامدة مديراً لقضاء المنشية / محافظة المفرق ونقل مساعد متصرف لواء القويسمة ضامن ابو قديس مساعداً لمدير مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة ونقل مدير قضاء اذرح خالد القرارعة مساعداً لمتصرف لواء قصبة الزرقاء / محافظة الزرقاء ونقل مساعد متصرف لواء ماركا مدير القضاء قيس الربضي الى مركز محافظة العاصمة.

كما شملت تعيين مدير القضاء علي الزيدان مساعداً لمتصرف لواء الشونه الجنوبية / محافظة البلقاء وتعيين مدير القضاء محمود الرفوع مديراً لقضاء الجفر / محافظة معان وتعيين مدير القضاء ابراهيم الوحوش مساعداً لمتصرف لواء الموقر / محافظة العاصمة، وتعيين مدير القضاء سعد العبداللات مساعداً لمتصرف لواء ماركا / محافظة العاصمة وتعيين مدير القضاء فواز الخريشا مساعداً لمدير مديرية السلامة العامة والمرورية وشؤون البيئة / مركز الوزارة وتعيين مدير القضاء عمر الحديد مساعداً لمتصرف لواء ماركا / محافظة العاصمة وتعيين مدير القضاء فاطمة الليمون مساعداً لمتصرف لواء قصبة الكرك / محافظة الكرك وتعيين مدير القضاء باسم الخلايلة مديراً لقضاء سما السرحان / محافظة المفرق وتعيين مدير القضاء احمد الرحاحلة مساعداً لمتصرف لواء الجيزة / محافظة العاصمة وتعيين مدير القضاء عبير الخزوز مساعداً لمتصرف لواء قصبة مادبا / محافظة مادبا وتعيين مدير القضاء مصلح اليماني مساعداً لمتصرف لواء قصبة العقبة/ محافظة العقبة وتعيين مدير القضاء السيد رائد محمود الجعافرة مديراً لقضاء اذرح / محافظة معان وتعيين مدير القضاء السيد اسامة عبدالله الهاشم مديراً لقضاء حسبان / محافظة العاصمة وتعيين مدير القضاء زياد الموسى مساعداً لمتصرف لواء بني عبيد / محافظة اربد وتعيين مدير القضاء اياد النعيمات مساعداً لمتصرف لواء الجامعة / محافظة العاصمة .