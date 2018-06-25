بتناغم تام بين الجهدين السياسي والعسكري .. الجيش السوري يستعد لحسم معركة الجنوب في اقرب وقت
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جرينتش+2 07:57
علاقات كوشنر مع شركات إسرائيلية تنزع عنه صفة الوسيط النزيه والمحايد

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