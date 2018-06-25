صحافة العدو تحاول الدس والوقيعة بين عباس وقادة ٤ دول عربية

ابلغ مسؤولون كبار في مصر والأردن والسعودية والإمارات المبعوثين الأمريكيين جاريد كوشنر وجيسون جرينبلات أن الدول العربية المعتدلة لن تمنع الإدارة الامريكية من طرح خطة السلام المعروفة “بصفقة القرن “حتى بدون موافقة رئيس السلطة محمود عباس .

وزعمت صحيفة يسرائيل هيوم الاسرائيلية انها نقلت عن مصدر مصري قوله إن موقف مشترك بين مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بعدم الاعتراض على الخطة المقدمة “رغما عن ابو مازن”.

وقالت الصحيفة انها علمت من كبار المسؤولين في القاهرة وعمان أن القادة العرب على علم بما صرح به كوشنر لصحيفة القدس امس عندما قال ” إن واشنطن مستعدة للعمل مع أبو مازن، لكن إذا استمر في رفضه فانها سوف تطرح خطتها للسلام بدون أبو مازن وقيادة رام الله”.

وقال مصدر مصري للصحيفة العبرية”ان كوشنر يتفق مع مطلب الدول العربية واوضح في اجتماعاته مع الرئيس المصري السيسي والملك عبد الله ان الشعب الفلسطيني لن يتضرر اذا طرحت خطة السلام الاقليمية بسبب السلوك الخاطئ لأبي مازن ورجاله وتم التوضيح للمبعوثين الأمريكيين بأن الفلسطينيين يستحقون دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية”.

ووفق زعم الصحيفة فان الدول العربية سالفة الذكر مارست ضغوطاً شديدة على أبو مازن لوقف مقاطعة مبعوثي ترامب وطالبته على الأقل بمعرفة النقاط الرئيسية لخطة الإدارة الأمريكية, كما وعدت الدول العربية بمنح الفلسطينيين ضمانات سياسية واقتصادية لأي تحفظات على الخطة.