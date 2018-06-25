سلطات الاحتلال تفرج عن الزميل الفلسطيني راسم عبيدات بشروط قاسية

قررت محكمة “الصلح” التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، اليوم الإثنين، الإفراج عن الصحفي والكاتب الفلسطيني راسم عبيدات؛ لكن بشروط عديدة وكفالة مالية.

وأفاد نجله، مالك عبيدات، بأن قاضي محكمة الصلح الواقعة غربي القدس المحتلة، قرر الإفراج عن والده “راسم عبيدات” شرط حبسه “منزليًا” لمدة أسبوع، إضافة لدفع كفالة مالية.

وأضاف مالك لـ “قدس برس”، أن من ضمن شروط الإفراج عن والده عدم المشاركة في أي فعاليات أو تجمعات في مدينة القدس لمدة شهر، إضافة إلى عدم التحدث حول اعتقاله وسجنه طيلة هذه المدّة، لمدة 40 يومًا.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات من منزله بحجة أنه شارك في فعالية بالقدس، غير قانونية ومرخصة من قبل الاحتلال.

وقامت قوات الاحتلال يوم الإثنين الماضي، باقتحام فندق “الامبسادور” في القدس، واعتقلت عبيدات وآخرين ثم أفرجت عنهم عقب ساعات بعد مشاركتهم في حفل استقبال اليوم الوطني لروسيا والذي دعت إيه سفارة روسيا الاتحادية وجمعية الصداقة الفلسطينية – الروسية.

وادّعى الاحتلال أن “منظمات إرهابية” هي من قامت بتمويل هذا الاحتفال، وبعد أيام قامت باعتقال الكاتب والصحفي عبيدات عقب اقتحام منزله، ثم مدّدت محكمة الصلح الإسرائيلية اعتقاله حتى اليوم.