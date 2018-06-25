“حماس” ترحب بقرار إزالة البوابات الإلكترونية عن مخيمين للفلسطينيين بلبنان

ثمّنت حركة “حماس”، اليوم الإثنين، إزالة الجيش اللبناني للبوابات الإلكترونية التي وضعها على مداخل مخيمي “عين الحلوة” و”المية مية” للاجئين الفلسطينيين بالبلاد، بداية حزيران الجاري.

وقالت الحركة، في تصريحات صحفية : “كنا على ثقة تامة بأن الجيش سيزيل هذه البوابات، إيمانا بوطنية الجيش اللبناني ووقوفه دائما إلى جانب القضية والشعب الفلسطيني”.

وعبّرت الحركة عن شكرها لـ”القيادات والمرجعيّات اللبنانية والفلسطينية التي تواصلت معها الحركة بخصوص تلك البوابات”.

واعتبرت تلك الخطوة تأتي في إطار “تعزيز العلاقات اللبنانية الفلسطينية وتساهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتمسّكه بحقه بالعودة إلى أرضه”.

وشددت الحركة على تمسّكها “بالتنسيق مع كل مكوّنات لبنان، خاصة الجيش الذي يعتبر مسؤولاً عن المخيّمات من الناحية الأمنية”.

وأضافت:” ذلك لتحقيق وضمان الأمن والاستقرار في المخيّمات والجوار من جهة، ولضمان تأمين العيش الكريم لشعبنا وتخفيف الإجراءات من جهةٍ أخرى”.