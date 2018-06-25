اعلن انه سيواصل التوغل بسوريا .. فوز اردوغان بالانتخابات الرئاسية يضاعف عدوانيته وغروره

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في خطاب النصر في الانتخابات اليوم الاثنين إن تركيا ستواصل ”تحرير الأراضي السورية“ حتى يتسنى للاجئين العودة لسوريا بأمان.

وقال لأنصاره من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت يوم امس الأحد إن تركيا ستتحرك بشكل أكثر حسما ضد المنظمات الإرهابية.

وقال اردغان، مخاطبًا الشعب التركي : “بفضل الثقة التي منحتمونا إياها عبر صناديق الاقتراع سنبلغ سويًا بإذن الله أهدافنا لعام 2023”

واضاف يقول : “أنتم تكتبون التاريخ، وستلخدكم القرون والأزمان القادمة، فهناك انتخابات تتم بأقل من نصف المشاركة التي أظهرتموها اليوم، حتى في البلدان المتقدمة”.

وتابع “لقد وقفتم بجانبنا في انتخابات 3 تشرين الثاني 2002 (أول انتخابات يخوضها حزب العدالة والتنمية)، وحملتونا إلى السلطة، وظللتم معنا في كافة الاستحقاقات الانتخابية حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن”.

وأضاف “لقد قاومنا معًا الوصاية التي كانت مفروضة على الدولة، وواجهنا بشجاعة المخربين، وعصابات الخيانة، وقفتم معنا في كافة الأحداث التي اقتضت وقوفكم، لقنا معًا من أرادوا تركيعنا، الدروس اللازمة”.

في ذات السياق تابع قائلا : “وفي المحاولة الانقلابية يوم 15 تموز كنتم هنا، وقفتم تحمون مقر حزب العدالة والتنمية، والمجمع الرئاسي من الانقلابيين، وانقذنا معًا البلاد من بين أيديهم”.

واستطرد “واليوم أيضًا وقفتم بجانبنا في انتخابات 24 حزيران التي تعتبر البوصلة التي من شأنها تحديد مستقبل وطننا لنصف قرن، بل لقرن من الزمان”.

وتابع في ذات السياق قائلا “أشكر كذلك حزب الحركة القومية شريكنا في تحالف الشعب، ورئيسه دولت باهجه لي، وجميع أعضائه على ما بذلوه من جهود لنجاحنا”.

وذكر أن “الرابح في الانتخابات، تركيا وشعبها والمضطهدون في منطقتنا والمظلومون حول العالم”، مضيفًا “كما أن “المنتصر، هي الديمقراطية والإرادة الشعبية”

واستطرد قائلا “تلقينا الرسالة التي أعطاها شعبنا لحزبنا عبر صناديق الاقتراع، كونوا على ثقة من أننا سنخرج أمامكم خلال الفترة المقبلة وقد تلافينا كافة النواقص”.

وأفاد “من الآن فصاعدنا سنصغي للشعب، وابتداءً من الغد سنعمل بجد لنفي بالوعود التي قطعناها على أنفسنا أمام الشعب؛ لا سيما أننا أنهينا بقدر كبير استعدادتنا بخصوص النظام الرئاسي الجديد”.

وأشار أنه “بعد مراسم أداء اليمين سنحدد وزرائنا والمسؤولين وسنبدأ بتطبيق برنامجنا”، مضيفًا “سنعمل ليل نهار حتى لا تخسر تركيا لحظة واحدة من مستقبلها”.

وشهدت تركيا يوم امس الأحد انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة تجاوزت نسبة المشاركة فيها 88%، بحسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج الأولية، حصول مرشح “تحالف الشعب” للرئاسة، رجب طيب أردوغان على 52.55 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري، محرم إنجة على 30.67 بالمئة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي “العدالة والتنمية” و”الحركة القومية” 53.62 بالمئة من الأصوات (342 من أصل 600 مقعد) ، فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب “الشعب الجمهوري” و”إيي” و”السعادة” على 34.04 بالمئة من الأصوات (191 مقعد)، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.62 بالمئة (67 معقد برلماني).