يا للعار ..ام واطفالها ينامون بالعراء بعد طردهم من سكنهم في عمان

تمكن فريق من ادارة حماية الاسرة ووزارة التنمية الاجتماعية بعد جولات مستمرة من العثور على أم واطفالها ظهروا على مواقع التواصل الاجتماعي ينامون بالعراء بعد طردهم من مكان سكنهم.

وقال مصدر امني انه تم اصطحاب العائلة لإدارة حماية الاسرة لعمل الدراسة الاجتماعية اللازمة، مشيرا الى انه سيتم الاحتفاظ بهم في دار الوفاق الاسري لحين ايجاد الحلول اللازمة لهم.

وبين المصدر الامني ان ادارة حماية الاسرة وعلى اثر ما تم تداوله ونشره عبر المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي حول وجود سيدة واطفالها ينامون بالعراء في احدى مناطق العاصمة بعد طردهم من مكان سكنهم، قاموا بمتابعة تلك المعلومات والبحث عن تلك العائلة بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية للوقوف على ظروفهم وملابسات وجودهم بالعراء.