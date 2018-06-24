وزارتا التربية والداخلية تتوليان تنظيم وانجاح امتحان التوجيهي في دورته الصيفية المقبلة

ذكرت وزارة التربية والتعليم الطلبة المشاركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في دورته الصيفية المقبلة بالتعليمات والإرشادات الناظمة للامتحان وأهمية الالتزام بها.

وتنطلق الامتحانات في الثلاثين من الشهر الجاري وتنتهي في السابع عشر من شهر تموز المقبل بمشاركة نحو 146 الف مشترك ومشتركة.

وتبدأ الجلسة الأولى للامتحان في تمام الساعة العاشرة صباحاً، فيما تبدأ الجلسة الثانية الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا لجميع الفروع الأكاديمية والمهنية .

واشار الناطق الإعلامي باسم الوزارة وليد الجلاد، لجملة من الرسائل والإرشادات التي وجهتها الوزارة للطلبة، حرصاً منها على سلامة سير امتحاناتهم.

وتضمنت الإرشادات الحضور إلى قاعة الامتحان قبل بدء الامتحان بوقت كاف، واصطحاب بطاقة الجلوس والهوية الشخصية أو جواز السفر يومياُ الى قاعة الامتحان، وعدم اصطحاب أي من ( أجهزة الهواتف الخلوية ،الساعات الإلكترونية ، والأقلام بأنواعها إلى قاعة الامتحان، والتأكيد على ترك كل ما يتعلّق بالامتحان كالملصقات وقصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان) .

كما تضمنت الإرشادات كذلك ضرورة معرفة الطلبة مكان قاعة الامتحان والوقت اللازم للوصول إليها، والتأكد من برنامج الامتحان والمواد المقررة، والالتزام بالتعليمات الناظمة للامتحان .

يذكر أن وزارة التربية والتعليم خصصت 1363 قاعة لعقد الامتحان موزعة على 474 مدرسة في جميع مناطق المملكة.

وعلى هذا الصعيد ناقش وزيرا الداخلية سمير المبيضين والتربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة ابرز الاجراءات الادارية والفنية والامنية التي تم اتخاذها لضمان سير وانجاح هذه الامتحانات.

جاء ذلك لدى لقائهما اليوم الاحد في مبنى وزارة الداخلية بحضور مديري الامن العام اللواء فاضل الحمود وقوات الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة والدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعة وامين عام وزارة الداخلية الدكتور رائد العدوان والامينين العامين لوزارة التربية والتعليم سامي السلايطة ومحمد العكور ومحافظي الميدان في وزارة الداخلية وقادة الاقاليم في مديرية الامن العام وعدد من المسؤولين والمعنيين.

واكد وزير الداخلية على دور ورسالة وزارة التربية والتعليم المتمثلة بتنشئة الاجيال واعدادهم ليكونوا قادة المستقبل بعد امتلاكهم للكفايات والقيم التي تؤهلهم للانخراط في الحياة.

كما اكد المبيضين على دور وزارة الداخلية واجهزتها الامنية والحكام الاداريين في دعم واسناد جهود وزارة التربية والتعليم لانجاح مهامها وتوفير البيئة الآمنة للطلبة في تقديم الامتحانات سواء كان ذلك في مراقبة قاعات الامتحان او تأمين الحماية الامنية اللازمة لمرافقة الاسئلة منذ استلامها من ادارة الامتحانات في وزارة التربية حتى وصولها الى داخل قاعات الامتحان وكل ما تطلبه وزارة التربية من اجراءات امنية.

واشار الوزير المبيضين الى انه تم تكليف المحافظين وبالتنسيق مع المجالس الامنية ومدراء التربية والتعليم في المجافظات والالوية لوضع الخطة الامنية بهذا الخصوص موضع التنفيذ وذلك سعيا لضمان سلامة مجريات الامتحانات واظهارها بالصورة التي تعكس صورة الاردن الحضارية وتماشيا مع السمعة العالمية والمصداقية العالية التي تتمتع بها امتحانات الثانوية العامة في المملكة.

بدوره اكد وزير التربية ان الوزارة انهت جميع الاستعدادات الفنية والادارية اللازمة لانجاح الدورة الامتحانية منذ يومها الاول، مبينا في هذا الاطار ان الوزارة تواكب التطورات العالمية المتسارعة في عملية الاشراف والمراقبة على الامتحان وصولا الى توفير الاجواء المناسبة للطلبة لاداء امتحاناتهم وفقا للخطة المعدة لذلك.

واضاف انه تم تعميم الارشادات المتعلقة بالامتحان على الكوادر العاملة بالامتحانات التي ستجري في 474 مدرسة معربا عن شكر الوزارة للجهود التي تبذلها الاجهزة الامنية والمؤسسات الاعلامية ومختلف مؤسسات الدولة وشرائح المجتمع المحلي على تعاونهم الكامل لانجاح الدورة الامتحانية.

واشار مدير الامن العام الى ان المديرية تنظر الى الامتحانات كواجب وطني ينبغي على الجميع المشاركة في انجاحه والحرص على بذل اقصى الجهود لاخراجه بالصورة التي تتناسب قدسيته وسمعته الطيبة على المستويات المحلية والعربية والدولية مبينا ان المديرية خصصت عددا كافيا من رجال الامن العام لتولي تامين الحماية اللازمة لجميع مراحله.

كما قال مدير قوات الدرك انه سيتم تنفيذ الخطة الموضوعة بهذا الخصوص وتم تخصيص عدد من رجال الدرك لتامين الحماية اللازمة لنقل الاسئلة والحفاظ عليها قبل وبعد انتهاء الامتحانات وحماية الطلبة والكوادر المشرفة على الامتحانات للحيلولة دون وقوع ما يعكر صفو العملية الامتحانية.

وابدى مدير الدفاع المدني كامل الاستعداد للتعامل مع اية حالات طارئة قد تحدث لا قدر الله للكوادر المشرفة على الامتحانات او الطلبة من خلال مراكز الدفاع المدني المنتشرة في جميع مناطق المملكة.

كما اشار الامينان العامان لوزارة التربية الى بعض الاجراءات التي تم اتخاذها فنيا واداريا لاجراء الامتحانات والتي اصبحت تاخذ طابعا مؤسسيا وشموليا في كل ما يتعلق بالامتحانات. وقدم مدير ادارة الامتحانات في وزارة التربية الدكتور نواف العجارمة شرحا حول الاجراءات المتخذة لانجاح الامتحانات والتي تتضمن في شقها الامني التنسيق الكامل مع الحكام الاداريين والاجهزة الامنية لمعالجة اي خلل من خلال ربط قاعات الامتحانات والمدارس التي ستجري بها الامتحانات مع غرفة العمليات في مديرية الامن العام.