نوال الكويتية اول فنانة عربية تقود سيارتها في الرياض اليوم / فيديو

ظهرت الفنانة نوال الكويتية اليوم الأحد، وهي تقود سيارتها في العاصمة السعودية الرياض، وذلك خلال الساعة الأولى من تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة.

ونشر رئيس روتانا للصوتيات سالم الهندي مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي في “تويتر” بجوار الفنانة نوال الكويتية وهي تقود سيارتها في السعودية كأول فنانة وامرأة كويتية، وسط ترحيب كبير من جمهورها.

وأبدت نوال إعجابها بالقرار، مهنئة السعوديات بهذه الخطوة التاريخية، قائلة: “من أبسط حقوقهن”.

وجاء قيادة الفنانة نوال للسيارة بعد أن أحيت حفلا غنائيا مساء امس السبت على مسرح الملك فهد الثقافي في الرياض، بحضور جمهور غفير، وذلك ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك.