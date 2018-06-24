مسلحو المعارضة بالجيش الحر في 11 بلدة جنوبي سوريا ينضمون للقوات الحكومية

أعلنت فصائل مسلحة تابعة للجيش السوري الحر، كانت تسيطر على 11 بلدة في منطقة وقف التصعيد جنوبي سوريا عن انتقالها خلال يوم أمس إلى جانب الحكومة.

وكتب مركز المصالحة الروسي في سوريا:”خلال يوم أمس، وبعد التصدي لهجوم واسع شنته “جبهة النصرة”، أعلنت فصائل مسلحة تابعة للجيش السوري الحر تسيطر على 11 بلدة وقرية، عن وقوفها إلى جانب الجيش السوري”.

وأضاف المركز أن القرى والبلدات هي خبب وخربة المسب والجفري واسيم وشيخ جابريا وشيخ شرق والشومرية وخربة الزبابير ودير داما والشياح والجدل، وصارت جميعها تحت سلطة الدولة.