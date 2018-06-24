مدير CIA السابق يصف ترامب بـانه مجرد من الاخلاق والمبادئ

هاجم جون برينان، الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب، واصفًا سلوكه بغير الأخلاقي، والمجرد من المبادئ.

جاء ذلك في تغريدة نشرها برينان عبر حسابه على تويتر، ردًا على تغريدة أخرى للرئيس ترامب ينتقد فيها المحققون الذي يتابعون مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.

وأعاد برينان نشر تغريدة ترامب معلقًا عليها: ” خوفك من الفضيحة واضح، ويأسك واضح أكثر من ذلك.. متى يدرك أصحاب الضمير في حكومتكم؛ الدائرة الداخلية، والقيادة الجمهورية أن سلوكك غير الأخلاقي والمجرد من المبادئ، وعدم كفاءتك يلحقون الضرر بأمتنا بشكل خطير”.

وكان ترامب قال في تغريدته على تويتر: “بسبب كل التحيز، والكره، والكذب من قبل المحققين، يريد الناس إخضاع أولئك المحققين للاستجواب”.

وأضاف مشيرًا إلى عملية التحقيق في مزاعم تدخل الروس بالانتخابات: “احتيال وإخفاق كامل للديمقراطيين الذين خسروا الانتخابات”.

يشار أن التحقيق الذي يقوده روبرت مولر أدان عددا من الشخصيات المشاركة في حملة ترامب الانتخابية وعددا من المواطنين الروس، وفق وسائل إعلام أمريكية.

كما أمرت قاضية فيدرالية، منتصف الشهر الجاري، بحبس بول مانافورت، الرئيس السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، بعد اتهامه بالتلاعب ومحاولة التأثير على شهود محكمة.

ويعد “مانافورت” أول مسؤول في حملة ترامب يتم حبسه كجزء من التحقيقات الخاصة بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وسيبقى مانافورت في السجن بينما ينتظر محاكمتين في الأشهر القليلة المقبلة، إذ يواجه عدة تهم بينها تمريره المال عبر نظام الحسابات الخارجية، الذي يعرف باسم”الأوفشور”.