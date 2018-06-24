كعادتها دوماً في بيع عملائها لدى احتراق اوراقهم .. امريكا تعلن التخلي عن فصائل المعارضة المسلحة بجنوب سوريا
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جرينتش+2 03:16
كعادتها دوماً في بيع عملائها لدى احتراق اوراقهم .. امريكا تعلن التخلي عن فصائل المعارضة المسلحة بجنوب سوريا

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