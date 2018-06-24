عود على بدء ..ترحيب ليبي باستئناف الرحلات الجوية مع سوريا

رحب منير عصر، وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة، في مدينة البيضاء شرقي البلاد، اليوم الأحد، بقرار وزير النقل السوري على حمودة، بعودة الخطوط الجوية السورية لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا.

وقال عصر في بيان صحفي حصلت وكالة “سبوتنيك” الروسية على نسخة منه: “نرحب بقرار وزير النقل السوري على حمودة بإعادة تشغيل الخطوط الجوية السورية إلى ليبيا، وهذه الخطوة هي دفعة مهمة لعجلة الاقتصاد في البلدين”.

وأكد البيان على “عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين”، معتبرا “عودة الخطوط هو عودة للحياة بين سوريا وليبيا الأمر الذي سيكون له أثر واضح في الشارع السوري والليبي بوجود مصالح اقتصاديه واستثمارية للطرفين”.

في سياق متصل أعلن مجلس أصحاب الأعمال الليبيين في بنغازي، يوم امس الاول الجمعة، أن ليبيا تستعد للمشاركة في معرض دمشق الدولي في الفترة من 6 أيلول إلى 15 منه من العام الحالي خلال دورته الـ60.

وأكد المتحدث باسم مجلس أصحاب الأعمال الليبيين فرع بنغازي محمد رمضان بن غزي لوكالة سبوتنيك بأن ليبيا ستشارك في معرض دمشق الدولي في دورته 60 المنعقدة خلال الفترة من 6 أيلول إلى 15 أيلول لعام 2018″، مشيراً إلى أن “هذا الحدث يعتبر الأهم سنويا ليرسم بين ثناياه دمشق ذات الألوان الطيفية”.