تخوفاً من حزب الله ..إسرائيل تخفض استقبال جرحى العصابات السورية المسلحة

ذكرت وسائل اعلام عبرية، صباح اليوم الاحد، أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي ايزنكوت، أصدر تعليمات بخفض عدد المصابين من عصابات المعارضة السورية المسلحة الذين يتم استقبالهم للعلاج في مستشفيات إسرائيل، خشية ان تستغل إيران هذه الظاهرة.

وقال الاعلام العبري، إن رئيس الأركان أمر قبل أسبوع بزيادة الرقابة، على ظاهرة استقبال المصابين من العصابات السورية المسلحة في إسرائيل، خشية قيام المخابرات الإيرانية، باستغلال هذه الظاهرة، وارسال عناصرها الى اسرائيل.

وبحسب القناة السابعة، تشير التخوفات لدى الجيش الإسرائيلي، الى وجود نية لدى إيران وحزب الله، لاستغلال ظاهرة علاج هؤلاء المصابين من العصابات السورية المسلحة في إسرائيل، لأغراض أمنية استخباراتية.