الفلكي المغربي علي العيس يتوقع تحرير درعا عاجلاً واختفاء قادة جبهة النصرة من ادلب

أدلى الفلكي المغربي علي العيس الذي اعتاد التنبؤ بخصوص الاحداث في سوريا, بتنبؤات جديدة قال فيها:

سوريا.. عيون الجميع على الجنوب, كنت قد اخبرتكم بأن المفاجاة الكبرى سوف تحدث وها هي أمريكا تتخلى عن اصدقائها المسلحين في الجنوب بالكامل.

المعارك القادمة لن تكون طويلة, مصالحات ومعارك مشتركة بين المسلحين السورين بالتعاون مع الجيش السوري ضد تنظيم داعش والنصرة, ولاحقا سيكون ذلك على مستوى ما تبقى من اراضي خارج السيادة السورية الوطنية .

ما بعد معركة درعا ليس كما قبلها, السياسية ستكون عنوانا كبيرا للمرحلة المقبلة.

مصالحات وتسويات وتفاهمات كبرى كلها تصب في مصلحة المواطن السوري, شعور الارتياح يبدأ بنهاية معارك الجنوب.

التجارة والخير وفرص العمل تعيد لذاكرة السوريين أيام الاستقرار والعز والعيش الكريم .

إدلب:

لن نرى النصرة مجدداً في تلك المحافظة, اختفاء قادة ارهابيين.

تركيا ما بعد الانتخابات ليس كما قبلها, ايضا سنرى اردوغان في اتصال مباشر مع الرئيس الاسد، ذلك لان تحالف الضرورة يرسم مستقبل مستقر للبلدين.