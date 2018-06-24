الانتخابات التركية تشهد إقبالاً كبيراً من الناخبين في جميع مراكز الاقتراع

ما أن فتحت صناديق الاقتراع صباح اليوم الأحد، في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية المبكرة، حتى بدأ التدفق من قبل الناخبين الأتراك على مراكز الاقتراع للأدلاء بأصواتهم.

وتشهد تركيا اليوم انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، لانتخاب رئيس وبرلمان جديد، والتحول إلى النظام الرئاسي، وفق التعديلات الدستورية التي أقرت العام الماضي في استفتاء شعبي، حيث سيتم انتخاب 600 نائب برلماني جديد بدلا من 550 في النظام السابق.

وخلال جولة للأناضول في بعض المراكز الانتخابية بإسطنبول، شهدت حركة كبيرة من قبل المواطنين الأتراك الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات، من مختلف الأعمار والجنسيات، حيث يبلغ إجمالي الناخبين داخل تركيا أكثر من 56 مليون ناخب.

وتدفق الناخبون مع تقدم ساعات الانتخاب، والتي بدأت في الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، الخامسة بتوقيت غرينتش، من أجل إتمام عملية التصويت التي تنتهي عند الساعة الخامسة عصرا، لاختيار ممثليهم في الرئاسة والبرلمان.

وشهدت المراكز الانتخابية توافد العائلات والناخبين، بعضهم جلب معه أطفاله، فيما بدا التنظيم واضحا داخل المراكز الانتخابية، مع كثرة صناديق الاقتراع البالغة في عموم البلاد نحو 181 ألف صندوق.

ومن المنتظر أن تتواصل عمليات التصويت في الانتخابات حتى ساعة إغلاق الصناديق عند الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي، الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش، على أن تبدا بعدها علمية فرز الأصوات، وظهور النتائج تدريجيا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 6 مرشحين، أبرزهم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان عن “تحالف الشعب” (يضم حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية)، والمرشح عن حزب “الشعب الجمهوري” المعارض محرم إنجة، ومرشح حزب “الشعوب الديمقراطي” صلاح الدين دميرطاش.

ومن المتنافسين أيضا، مرشحة حزب “إيي” ميرال أقشنر، ومرشح حزب “السعادة” تمل قرة ملا أوغلو، ومرشح حزب “الوطن” دوغو بيرنجك، الذين تمكنوا من الترشح بعد جمع 100 ألف توقيع من ناخبيهم (شرط لمرشحي الأحزاب خارج البرلمان).

فيما يتنافس في الانتخابات البرلمانية مرشحو كل من أحزاب “العدالة والتنمية”، و”الشعب الجمهوري”، و”الشعوب الديمقراطي”، و”الدعوة الحرة”، و”إيي”، و”الحركة القومية”، و”السعادة”، و” حزب وطن”، ويشارك مرشحو حزب “الاتحاد الكبير” ضمن قائمة “العدالة والتنمية”، ومرشحو “الديمقراطي” في قائمة “إيي”.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعرب عن رضاه عن نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات، واصفًا نسبة المشاركة بـ “الجيدة”، وذلك في تصريح صحفي عقب إدلائه بصوته في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بمنطقة أُسكدار في مدينة إسطنبول.

وتابع أردوغان: “تشير المعلومات التي تلقيتها إلى وجود نسبة مشاركة جيدة بالانتخابات في عموم تركيا”.

ومن المنتظر أن يدلي 56 مليونا و322 ألفا و632 ناخباً بأصواتهم في 180 ألفا و64 صندوقا انتخابيا، موزعين على جميع أنحاء الولايات التركية.