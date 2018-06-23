مفارقة مذهلة ..طفل سوري في الثالثة يبدأ نطقه باللغة الإنجليزية وليس العربية

فاجأ طفل سوري في الثالثة من عمره الجميع بعدما بدأ نطقة باللغة الإنجليزية بلكنة بريطانية خالصة دون أن يسمع احداً لمن يتحدث بها، او يتلقى أية دروس فيها.

فقد بدأ الطفل أونيل محمود البالغ من العمر ثلاث سنوات والذي يعيش في بلدة مجدل شمس بهضبة الجولان السورية المحتلة، بالتحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة بعد عام من بداية نطقه، حيث استخدم عبارات باللغة الإنكليزية مثل “يا عزيزي” و”يا إلهي” التي لا يستعملها احد في قريته.

وعلى الرغم من أن لغة الطفل الأم هي العربية، إلا أنه لا يعرف في الواقع مرادفات اللغة العربية للكلمات الإنجليزية التي ينطق بها.

وقال أخصائي في علاج النطق، إن مستوى الطفل باللغة الإنجليزية، هو مستوى طفل في الثالثة من عمره ترعرع في كنف عائلة ناطقة باللغة الإنجليزية.

من جهته قال والد الطفل إن طفله لم يسافر إلى الخارج قط، ولم يشاهد أية قنوات تلفزيونية ناطقة باللغة الإنجليزية، ومع ذلك فإنه يستطيع نطق كلمات معقدة مثل “الدراجة النارية”، أو “المستطيل”، أو “الشلال” دون أن يعرف مرادفاتها باللغة العربية.

وقد تعرف اونيل على اغراض قديمة مثل الميزان الذي كان يستخدم لنقل المياه من الآبار، ويعرف كلمات مثل “مربع” و”سلال” و”دراجة نارية” باللغة الإنجليزية بدون معرفة الكلمات المرادفة لها باللغة العربية وعادة بدون فهم والديه لها.

وقد اعتبر بعض المراقبين ان هذا مثال على ظاهرة تناسخ الأرواح، التي تعتبر عقيدة مركزية في الديانة الدرزية.

يذكر أن مقدرات الطفل باللغة العربية منخفضة جداً، ولا يزال يعاني من صعوبات في التواصل مع والديه وأقرانه في الروضة، ويخشى والداه من عدم تحسن مهاراته في اللغة العربية ما سيؤدي إلى صعوبة اندماجه في قريته مستقبلاً، وفق ما ورد في موقع “أوديتي سنترال” الإلكتروني.