مرحباً بانسحاب امريكا من مجلس حقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هو مجلس يراقب الدول التي تنتهك حقوق الإنسان في بلادها أو تتخذ مواقف مناهضة لحقوق الإنسان تجاه قضايا المهاجرين واللاجئين.

وقد انسحبت الولايات المتحدة من هذا المجلس بداعي انه ينحاز في قراراته ضد الكيان الصهيوني، ويتصدى للانتهاكات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية في فنزويلا وكوبا وبعض الدول الإفريقية.

والواقع ان هذا القرار كان يجب ان يصدر عن مجلس حقوق الإنسان بطرد الولايات المتحدة منه، لأنها انتهكت حقوق الإنسان في قراراتها المتوالية باستعمال حق الفيتو لحماية الكيان الصهيوني من أي ادانة أو عقوبة على الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين، بما في ذلك قتل الأطفال واعتقال الرجال والنساء وتعذيبهم داخل السجون في الكيان الصهيوني ومنع العلاج والدواء عن المرضى في السجون الصهيونية وعدم تقديم العلاج والدواء أو السماح بالزيارة، خلافا لكل مبادئ الحرية وحقوق الإنسان.

وعلى أية حال فان انسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان قد جعل هذا المجلس أكثر نظافة وأكثر انسجاما.