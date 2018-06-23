كاظم الساهر يفتتح اولى ليالي مهرجان موازين الغنائي الدولي في الرباط / فيديو

أحيا النجم العراقي الكبير كاظم الساهر مساء امس الجمعة، أولى ليالي الدورة الـ17 من “مهرجان موازين الغنائي الدولي” في المغرب، الذي يمتد من يوم امس 22 حزيران ليستمر حتى 30 منه.

وقد أقيم الحفل على مسرح النهضة الذي استقبل الآلاف من عشاق ومحبي الفنان العراقي، الذي أطرب محبيه لأكثر من ساعة بباقة من أعذب أغانيه المستمدة من التراث العراقي والقصائد الفصحى، كـ”مدرسة الحب” و”نسيت دائي” و”عيد العشاق” و”كوني امرأة خطرة” و”أكرهها” و”ليلى”.

وسيستضيف مسرح النهضة على مدى الأيام المقبلة حفلات البرنامج الشرقي في المهرجان، ومن أبرز نجومه لهذا العام اللبنانية نانسي عجرم، والجزائرية سعاد ماسي، والإماراتية أحلام، والمصري محمد حماقي، والفلسطيني أمير دندن.

ومن المقرر أن تقام عروض المهرجان الذي تنظمه جمعية “مغرب الثقافات” على ستة مسارح في المغرب، إضافة إلى عروض أخرى في الشارع.