طوبى لفتيان غزة ..اسرائيل تستعين باسلحة الكترونية لمواجهة الطائرات الورقية

أعلنت جهات مطلعة ان اسرائيل قد تمكنت من تطوير نظام الكتروني يحمل اسم “سكاي سبوتر” يمكنه اكتشاف بالونات وطائرات ورقية حارقة في الجو، ومراقبة تحركاتها، ثم توجيه رجال الاطفاء الى اماكن سقوطها، ما يمكنهم اخماد النيران بشكل أسرع وتخفيف الاضرار.

وقد ابتدأ نظام “سكاي سبوتر”، الذي طورته شركة “رفائيل” الإسرائيلية لأنظمة الدفاع، العمل منذ بضعة ايام على حدود غزة.

ويمكن لهذا النظام، الذي تم تطويره لمواجهة طائرات مسيرة صغيرة، مراقبة البالونات والطائرات الورقية وتحديد موقعها، واتجاهاتها، والموقع المرجح لسقوطها. وبعدها يبلغ مشغلو النظام رجال الاطفاء الذي يمكنهم محاولة وصول موقع السقوط لإخماد النيران قبل انتشارها.

ويمكن استخدام هذا النظام ايضا لتوجيه طائرات دفاع مسيرة كي تصطدم بالطائرات الورقية والبالونات في الجو وتسقطها.

وقد دمرت الهجمات الحارقة، التي يطلقها فلسطينيون بطائرات ورقية او بالونات مملوءة بغاز الهيليوم، محملة بمواد حارقة ويدفعها الريح باتجاه الاراضي الإسرائيلية، مساحات واسعة. وبالإجمالي، احترق حوالي 17,500 دونم من الحقول الاسرائيلية في أكثر من 250 حريق في الشهرين الاخيرين، وأكثر من نصفها واقعة داخل محميات طبيعية، بحسب التقديرات الاولية.

وبالإضافة الى “سكاي سبوتر”، يستمر اختبار نظام ليزر يمكن استخدامه لإسقاط البالونات والطائرات الورقية اثناء تحليقها. وافاد تقرير يوم امس الاول الخميس ان تطويره يتقدم، ويتوقع نشر هذا النظام حول غزة قريبا.

وهناك مشروع آخر يتم تطويره يهدف لمواجهة احتمال تهديد طائرات مسيرة صغيرة محملة بمتفجرات، حيث يطلق النظام طائرة مسيرة تلاحق الجهاز المحمل بمتفجرات، وتطلق اشرطة الومينيوم تشبك ريش المحرك وتسقط الطائرة.