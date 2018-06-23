سعود القحطاني يوضح اسباب تهجماته الحادة على حكام قطر

كشف سعود القحطاني، المستشار في الديوان الملكي السعودي، سبب حدته الدائمة في الحديث عن دولة قطر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” منذ اندلاع الأزمة الخليجية حزيران العام الماضي.

وقال القحطاني في حوار أجرته معه شبكة “سي إن إن عربية”، “غريب أن ننسى ما ارتكبه النظام القطري من تآمر وسعي لاغتيالات سياسية وتمويل جماعات إرهابية والكثير من الكبائر في عالم السياسة، ثم ننظر فقط لتغريدات أعبر فيها عن رأيي بحسابي الشخصي والذي أوضحت مرارا أنه لا يمثل وجهة نظر رسمية”.

وتابع القحطاني: “نعم تصريحاتي ومواقفي حادة جدا ضد النظام القطري وستستمر في ذلك، فموقفي المعادي لسياساتهم الإعلامية والسياسية يعود أساسا إلى عام 2011، ثم زاد تحميلي المسؤولية من قبلهم إثر موقفي الصريح من سلوكياتهم الداعمة للتطرف والإرهاب في أعقاب المقاطعة في يونيو من العام الماضي 2017.

واختتم القحطاني: “بالمناسبة أنا لست مسؤولا عن ملف قطر إلا كمتابع وراصد وليس لي علاقة أو صفة رسمية بهذا الملف، وما أقوله يعبر عن وجهة نظري الشخصية كمواطن سعودي وأما المسؤول الرئيسي عن الملف القطري كاملا فهو زميل كريم في وزارة الخارجية”.

وبسؤاله عن أن تغريداته تهين الشعب القطري رد: “كنت صريحا منذ اليوم الأول لأزمة مقاطعة قطر وكررتها كثيرا، بأن تغريداتي دائما موجهة لنظام في تقديري هو خلف الكارثة التي وصلتها قطر حالياً، في حين أن الشعب القطري هو ضحية لهذا النظام وربما يعاني أكثر من غيره”.