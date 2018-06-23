بتعاون المواطنين مع الشرطة .. العثور على طفل في الطفيلة بعد فقدانه بـ 6 ساعات

عثرت الاجهزة الامنية على طفل يبلغ من العمر اربع سنوات بعد اختفائه عن انظار ذويه في منطقة السلع السياحية جنوبي محافظة الطفيلة بحوالي 15 كلم .

وقال مدير شرطة الطفيلة العميد حسين الشهوان ان فرقاً من مرتبات المديرية والامن الوقائي والبحث الجنائي كثفت عمليات البحث عن الطفل المفقود بعد بلاغ من ذويه، فيما استمرت عمليات البحث لأكثر من ست ساعات مساء امس في منطقة السلع ذات التضاريس الصعبة، ليتم العثور على الطفل بحالة صحية جيدة.

وبين عدد من ابناء منطقة العين البيضاء أن زهاء 200 مواطن تجمعوا في منطقة السلع لمساعدة رجال الامن في عمليات البحث، مؤكدين ان هذه الصورة جسدت معاني التآخي والفزعة بين المجتمع الاردني.