الأسد يعتبر المحادثات مع امريكا مضيعة للوقت لان رؤساءها رهائن لدى اللوبيهات وجماعات الضغط المتعددة /فيديو
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جرينتش+2 03:39
بتعاون المواطنين مع الشرطة .. العثور على طفل في الطفيلة بعد فقدانه بـ 6 ساعات

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