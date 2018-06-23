اول مجموعة كبيرة من “الجيش الحر” المعارض بالجنوب السوري تعلن الولاء للحكومة الشرعية

أعلن المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع في سوريا ،امس الجمعة، انضمام أول مجموعة “كبيرة” من الجيش السوري الحر إلى طرف الحكومة السورية.

وجاء في بيان المركز: “في الـ 22 من حزيران الجاري، وبعد محادثات مع ممثلي المركز الروسي لمصالحة أطراف النزاع والسلطات السورية مع مقاتلي “الجيش السوري الحر” في منطقة خفض التصعيد الجنوبية، أعلن قائد “تجمع ألوية العمري” وجدي أبو ثليث انضمامه إلى جانب الحكومة”.

كما نقل البيان عن القيادي قوله: “البلدات التي نسيطر عليها، دير داما والشياح وجزء من مدينة جدال، تنضم طوعا منذ اليوم إلى سيطرة الحكومة الشرعية”.

وأضاف البيان، بالإشارة إلى أبو ثليث، إن “الفصيل التي يترأسه الآن (بالاشتراك) مع الجيش السوري ستحارب ضد مسلحي “جبهة النصرة، و”داعش ” (المحظوران في روسيا) في جنوب سوريا”.

وتجدر الإشارة إلى أنه في تموز 2017، تم إعلان اتفاق، حول إنشاء منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري، بين كل من الأردن وروسيا وأمريكا، وانعقد الاجتماع حينها في العاصمة الأردنية عمان، وكان ثمرة عملية لـ “أستانا 5”.