الجيش السوري يحرّر مساحات واسعة من البادية و"النمر" يصل مطار خلخلة لقيادة المعارك المرتقبة في المنطقة الجنوبية
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جرينتش+2 11:38
مخافة البطش بهم .. “الاخوان” يعتمدون تكتيك “القيادة من الخلف” في حراك الدوار الرابع

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