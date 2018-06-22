جيش الاحتلال يوقع 35 اصابة في صفوف المشاركين في “جمعة الوفاء للجرحى” بغزة اليوم

نحج شبّان فلسطينيون اليوم الجمعة بإزالة السلك الفاصل على الحدود شرق خان يونس، بالتزامن مع بدء توافد المواطنين الفلسطينيين إلى سياج غزة في إطار مسيرات العودة وكسر الحصار.

وسجّل إصابة 35 مواطن بجراح مختلفة و اختناق بالغاز منها 23 اصابة تم علاجها في النقاط الميدانية و 12 تم تحويلها للمستشفيات منها 3 اطفال و فتاة واحدة​، في وقتٍ كشفت فيه وزارة الصحة في غزة أعلنت أن 131 شهيداً ارتقوا منذ بدء مسيرات العودة مع نحو 15 الف جريح.

وكعادتها، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز على المتظاهرين والطواقم الطبية والصحفية شرق خانيونس.

وفي السياق، قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش إن ” رسالتنا اليوم هي الاستمرار في تحركاتنا الجماهيرية ضد الاحتلال”.

وأكد البطش أن الحل الوحيد الاستمرار في المقاومة ضد الاحتلال حتى استعادة حقوقنا، مشدداً على “وجوب تعزيز وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة الاحتلال ومشاريع التطبيع”.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اليوم الجمعة، إنه “آن الأوان لرفع الحصار عن غزة بلا شروط وإلى الأبد”.

وأضاف الحية خلال كلمة لوسائل الإعلام من حدود غزة “مسيرات العودة تزداد صلابة، وسنتمرد على القساوة والظلم والاحتلال والعقوبات حتى يرفع الحصار ويعيش شعبنا في غزة حياة كريمة”.

وأوضح الحية أن مسيرات العودة كشفت كذب وزيف الاحتلال، الذي يحاصر قطاع غزة.

وأشار الحية إلى أن المسيرات ستستمر حتى تحقق أهدافها، مؤكدا أن فصائل المقاومة موحدة لدحض المخططات الأميركية والإسرائيلية المتمثلة بـصفقة القرن